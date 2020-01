Tournai : le chantier du Pont des Trous reprend ce lundi

Il s'agit de la quatrième phase du chantier. Elle se concentrera sur le remplacement des arches du Pont des Trous et sur le réaménagement du Pont Delwart et des Quais des Vicinaux, Sakharov et Donat Casterman. Dès ce lundi, on procédera à l'abattage de certains arbres situés à proximité. Prenez vos dispositions car le stationnement en rive droite sur le Quai des Vicinaux sera interdit. Après cette opération, un imposante grue viendra poser des pieux au fond de l'Escaut. Une étape indispensable à la suite des opérations. "Ces pieux vont soutenir les futurs gradins en béton qui vont rejoindre l’Escaut" explique Christophe Van Muysen, l'ingénieur responsable du chantier pour le SPW. "Les pieux vont également servir à soutenir les lisses de guidage qui permettent de canaliser la navigation. Ils devront aussi sécuriser l’arche centrale que l’on va reconstruire durant le courant de l’année" poursuit-il.

Voici à quoi ressemblera le futur Pont des Trous - © Bureau Greisch

La reconstruction des arches pas avant fin 2020

Les travaux qui débutent ce 6 janvier sont surtout préparatoires pour la suite des opérations. Ceux concernant la reconstruction des arches devraient débuter dans plusieurs mois. "Ils devraient plutôt avoir lieu fin de cette année-ci" détaille Christophe Van Muysen. "Il faut d’abord effectuer les travaux au niveau de la voie d’eau et de ses abords. Mais il y a aussi des travaux au niveau du béton armé à réaliser au préalable étant donné que c’est l’un des matériaux qui constitue l’ouvrage." Au moment de la démolition en août 2019, une partie des pierres des arches a été récupérée et servira à la reconstruction de l’édifice. "On a récupéré de l’ordre de 25% des pierres" relate le responsable du chantier. "Elles sont pour le moment façonnées. Grâce aux nouveaux éléments provenant de la carrière de Gore (à Andenne ndlr), nous allons construire les arches latérales et l’arche centrale." promet Christophe Van Muysen. La reconstruction des arches et la restauration des tours du Pont des Trous ainsi que l’aménagement des abords, tout devrait être normalement terminé pour la fin 2021.