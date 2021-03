Tournai: le centre de vaccination ouvre au grand public

Le centre de vaccination de Tournai accueille à partir d'aujourd'hui le grand public au hall des sports derrière la maison de la culture. C'est une nouvelle étape dans la vaccination: les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles peuvent se faire vacciner en Wallonie. Dès 9h ce lundi, le public, muni de sa convocation est donc invité à se présenter au centre. Depuis ce lundi matin, les équipes de nettoyage, les équipes médicales sont affairées pour les derniers préparatifs en vue de recevoir le public dans les meilleures conditions.