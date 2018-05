Tournai : le bocce, ce sport méconnu des Special Olympics

A Tournai et Mouscron, les sportifs ayant un handicap mental sont à l'honneur à l’occasion des 36e Special Olympics Belgium. Jusqu’à samedi, 3400 athlètes venus de tout le pays se mesurent dans 19 sports différents. Parmi ces sports, des disciplines moins connues comme le bocce, une variante de la pétanque inventée en Italie.

Ils sont 124 inscrits dans le tournoi de bocce qui prend place à Tournai Expo. "Ce sport n’est pas très connu, concède Marc, manager du tournoi de bocce. Mais il est vraiment adapté à la philosophie des Special Olympics. Ça permet à des athlètes qui ne sont plus capables de faire de la compétition en natation ou en cyclisme par exemple, de se reconvertir dans une discipline moins exigeante."

Le bocce se joue comme la pétanque. "Le cochonnet et les boules sont juste plus grands. Ce qui permet aux participants de mieux les voir", reprend Marc. Au niveau de l’arbitrage, on est aussi un peu plus détendu : "Il y a un règlement qu’il faut faire respecter. Mais l’idée n’est pas d’être trop strict. Les athlètes sont d’abord là pour s’amuser."

Des participants qui s’entraînent parfois depuis plusieurs mois pour l’échéance. "C’est vraiment impressionnant de voir tout ce monde autour des terrains, sourit Frank, un athlète venu d’Andenne. Il y a une bonne ambiance et on s’amuse bien." Participer et prendre du plaisir, c’est la philosophie des Special Olympics, même si chaque participants a l’ambition de se dépasser pour réussir le meilleur résultat possible.

Le reportage sur les Special Olympics dans le JT de 13h :