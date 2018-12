Tournai: la Maison du Pichou distribue des sapins et des décorations de Noël aux plus démunis

Des sapins de Noël, des décorations, des cougnolles et des bûches pour un Noël de partage, en toute simplicité. La Maison du Pichou a accueilli des dizaines et des dizaines de personnes précarisées ce mercredi dans sa maison du quartier Saint-Piat. Une bonne heure avant la distribution, on se pressait devant les sapins sortis sur le trottoir, sur une grande table étaient posés de très nombreux livres destinés aux plus jeunes notamment. Depuis 2013, la Maison du Pichou tourne avec la bonne volonté de chacun et Martine Maenhout, la responsable de cette ASBL, en profite d'ailleurs pour lancer un appel: "nous fonctionnons sans subside, que sur la générosité et les dons. J'ai profité du passage du Bourgmestre pour lui demander une aide. J'espère avoir été entendue." C'est Noël non?

Martine donne ses consignes pour la distribution. A ses côtés, Olivier qui a fait le tour des magasins et des pépiniéristes - © RTBF

Brieux attend sur le trottoir aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants. "Je travaille dans l'horeca, c'est très dur et pourtant on vient ici parce qu'on ne s'en sortirait pas autrement. Il a fait froid et il a fallu payer le gaz. Les fins de mois sont très difficiles. Mais on voulait un sapin de Noël avec de belles boules pour les enfants. Cela fait du bien au moral aussi, cela nous change du quotidien. On ne fera pas de gros cadeaux mais on partagera un repas tous les quatre pendant cette période de fête et montrer qu'on est soudés." C'est dit avec retenue, avec pudeur et avec un léger sourire. Le Père Noël est venu encourager les équipes de bénévoles et saluer les enfants. Chacun attend son tour et peut déguster une tasse de chocolat chaud.

Tous les jeudis, la Maison du Pichou distribue des colis alimentaires. "Une heure avant l'ouverture" nous dit Martine, "c'est déjà la foule devant chez nous. La précarité empire et nous avons énormément de jeunes entre 17 et 24 ans, ils sont dehors et livrés à eux-mêmes. Nous sommes à l'écoute de la détresse des gens. Vous savez, on dit que ce quartier est pauvre mais c'est une grande famille, c'est mùa deuxième famille." Depuis 5 ans, le nombre de familles aidées ne cesse de grandir. Une école de devoirs a aussi été mise sur pied pour accueillir les enfants et les adultes.