Tournai : la Maison des Familles se cherche un nouveau toit

La crise sanitaire n'a fait que renforcer sa raison d'être. La Maison des Familles vient en aide à plus de quatre cents ménages. Depuis trente ans, l’association est installée dans le quartier Saint-Brice, à Tournai. Mais le propriétaire va vendre le bâtiment. Et l’ASBL doit quitter les lieux avant le mercredi premier avril.

"Ça va nous changer. On a nos habitudes, ici", explique Nathalie Bausière, bénévole depuis douze ans. "On est surtout inquiets pour nos bénéficiaires qui doivent se nourrir. Si on ferme, où vont-ils aller ?" Ce vendredi matin, la distribution des colis est en cours. Un panier dans lequel on peut ajouter quelques denrées vendues à bas prix dans les rayons de l’épicerie sociale.

L’immeuble idéal ? "Assez grand"

"On restera ouvert jusqu’à mardi. Ensuite, on ne sait pas. Mais on continuera à donner les colis dans nos camionnettes en attendant de trouver un nouvel endroit", précise Nancy Bongiovanni, coordinatrice de l’ASBL.

L’immeuble idéal ? "Il faut qu’il soit assez grand pour pouvoir mettre des frigos, des congélateurs, des comptoirs. Il faut une cuisine, ça doit être aux normes. Et si c’est chaleureux, c’est encore mieux pour accueillir notre public".

Une question d’image

Après des mois de recherche, la Maison des Familles n'a toujours pas de rez digne de ce nom. "On avait trouvé un bâtiment au centre-ville… Mais on nous a fait comprendre que ce n’était pas le lieu idéal pour notre projet", regrette Sarah Bernard, administratrice de la Maison. "Les règles liées au Covid provoquent des files devant nos locaux. Et ça ne fait pas bonne image, soi-disant".

Mais l’association n’abandonne pas. Elle continue à chercher un nouveau lieu d’accueil, intra ou extra muros, même si elle doit passer entretemps quelques mois dans la rue. Avec une promesse: "Avec ou sans toit, l’aide se poursuivra."