Tournai : la halte nautique de jour accueille de nombreux plaisanciers la nuit

Inaugurée au printemps dernier, la halte nautique de Tournai ne désemplit pas. De nombreux visiteurs y amarrent leur bateau durant quelques jours et en profitent pour visiter la ville. "C’est une jolie halte", sourit Marie-T., une Française à la retraite. Deux bateaux plus loin, Mieke-la-Gantoise était déjà venue à Tournai-sur-Escaut avant la rénovation des quais et de l'embarcadère : "Ce n'était pas génial. Aujourd'hui, c’est nickel et moderne. Pour avoir l'eau et l’électricité, on doit scanner un QR-code".

Ce lundi, trois bateaux sont amarrés au quai Taille-Pierres. Ils sont là depuis plusieurs jours. Or, en théorie, une halte nautique, c’est un point d’arrêt de jour et pas de nuit. La réglementation wallonne concernant les voies navigables prévoit que les bateaux stationnent jusqu’à sept nuits consécutives dans des relais nautiques prévus à cet effet et mieux équipés. Si on veut séjourner plus longtemps, il faut jeter l'ancre dans un port de plaisance.