Tournai : la démolition du pont-à-Ponts débute ce lundi

A Tournai, le secteur du pont-à-Ponts sera entièrement fermé à la circulation automobile à partir de ce lundi 14 mai. Une fermeture dans le cadre du chantier d’élargissement de l’Escaut qui devrait durer 5 semaines ; le temps de démolir l’ancien pont et de poser le nouveau.

Après une phase de travaux préparatoires en cours depuis mars, une imposante grue entrera en action dès jeudi pour évacuer sur des barges le pont démantelé en huit "colis". Au total, plus de 500 tonnes prendront ainsi la direction du port de Vaulx. La pose du nouveau pont est, elle, attendue le 9 juin prochain.

Réouverture le 19 juin

En attendant, il ne sera plus possible de circuler dans le secteur. Des déviations seront mises en place ce lundi. Dès le 24 mai, le passage sera seulement possible à pied ou à vélo via la passerelle installée en aval du pont-à-Ponts. La réouverture à la circulation du nouveau pont est programmée le 19 juin à 6 heures.

Selon " Scaldis Tournai ", le dernier chantier de remplacement d’un pont à Tournai remontait à 1981. A l’époque, il avait fallu un nouveau tablier au pont Morel suite à l’électrification de la ligne de chemin de fer 78.