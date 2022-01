Tournai : la culture et les anges triomphent dans un spectacle de Luc Petit

A cause des mesures sanitaires, 66 dates sur 85 ont dû être annulées, il n’y aura pas de représentation à Namur, Liège ou Bruxelles. Mais ce mardi soir, la magnifique cathédrale de Tournai a quand même pu accueillir des spectateurs enchantés de retrouver les artistes, les acrobates et les danseurs.

La culture résiste et elle est plus que jamais vivante. C’est un peu le message du spectacle qui se joue en ce moment à Tournai. Un spectacle mêlant féerie et patrimoine : les " Nocturnales, le combat des anges ", mises en scène par Luc Petit.

"Les cadres sont magnifiques, les décors sont magnifiques. Les costumes aussi sont incroyables. Pour nous, c’est comme si on était dans un rêve. C’est un autre monde et c’est très agréable à faire".

Et le courage triomphe, comme souvent. Une forme de délivrance, pour Esteban, l’un des anges, au visage grimé de blanc et de paillettes dorées : "ça fait du bien d’être rappelé pour dire "on le fait quand même et donc, oui… Victoire !"

Les "Nocturnales", de Luc Petit, s’enchaînent à raison de 3 représentations par jour jusqu’au samedi 8 janvier 2022.