Tournai : la cathédrale se raconte en son et lumière tous les soirs du mois d’août

Tour à tour, la nef romane, les tours, le chœur gothique, le transept et l’ancienne bibliothèque adjacente se réveillent, s’animent et s’interpellent. Au travers de leurs interventions hautes en couleurs, elles évoquent leur naissance, leur construction ou leur fonction particulière au sein du formidable édifice. En se racontant, les différentes entités de la cathédrale plongent à chaque fois le spectateur dans une époque historique particulière, un fait marquant ou une anecdote dont elles ont été le témoin ou dont elles furent partie prenante.

Clovis a vingt ans. Il abandonne Tournai et déplace sa nouvelle capitale à Soissons, puis à Paris. Les Tournaisiens se sentent trahis. Nous sommes au cinquième siècle. Et ça part mal pour la future cathédrale… Au fil du temps, elle alternera les heures de gloire et les coups durs, mais résistera.

Cet été, la cathédrale de Tournai met ses habits de lumière. Tous les soirs du mois d’août, les Cinq Clochers prennent vie grâce à des projections numériques. C’est plus précisément la façade située sur la place Paul-Emile Janson qui s’anime une fois la nuit tombée. Un show visuel inspiré par l’Histoire : le scénario est largement inspiré de faits réels annonce la voix off.

Objectif : attirer et retenir les touristes

La visite de Charles Quint ou d’Henri VIII. La peste, la réforme protestante ou la révolution française… Les malheurs et les bonheurs de la cathédrale sont passés en revue de façon spectaculaire. Les vitraux flamboient, les gargouilles menacent, les statues s’effondrent.

Le public en prend plein les yeux et, à l’issue de la représentation, petits et grands semblent ravis. "Magnifique", "très instructif", "magique"… Le show risque d’attirer du monde chaque soir d’août à 22h30 et à 23h30. Ça tombe bien, c’est le but : retenir les touristes d’un jour en leur proposant une animation gratuite à l’heure où l’on quitte le restaurant… Pour assister à ce joli Rêve de cathédrale, il faut réserver sa place sur le site visittournai.be.