Tournai: l'eau de l'Escaut devenue noire entre Kain et Vaulx

Vers 9h00 ce dimanche, les pompiers de la Zone de Secours de Wallonie picarde ont constaté l’apparition d’une nappe d’hydrocarbure entre le quai du Luchet d’Antoing et le quai Donat Casterman. À l’heure actuelle, on ne connaît pas encore l’origine de la substance ni ses composants, le produit est en cours d’analyse. Les pompiers ont installé des boudins absorbants au niveau de l’écluse de Kain. Un véhicule spécialisé projette un produit dispersant dans le but de désagréger la nappe d’hydrocarbure.

Les gestionnaires des voies navigables et la police de l’environnement ont décidé d’interrompre la navigation pour le moment, jusqu’à minimum ce lundi 8h00. Les pompiers de la Zone de Secours de Wallonie picarde et la Protection civile estiment encore devoir travailler toute la nuit pour nettoyer l’eau sur ce tronçon de 6 kilomètres.