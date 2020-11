Tournai : l'appel à l'aide de la Maison des familles, à la veille des fêtes de fin d'année

Dans un peu plus d’un mois, nous serons à Noël, et si nous sommes nombreux à nous demander comment nous pourrons le fêter, certains se demandent s’ils auront de quoi manger lors du réveillon. A la Maison des familles à Tournai, traditionnellement, en cette période de l’année, les bénévoles s’activent pour anticiper la préparation des colis de Noël. Ils récoltent des dons pour pouvoir acheter du poulet, de la cougnole ou de la bûche de Noël pour les bénéficiaires. Mais cette année, avec la crise sanitaire, les dons fondent comme neige au soleil. Il n’y a plus de collectes dans les écoles, moins de dons de la part des entreprises. Pourtant, la demande augmente de manière fulgurante.

Sans les colis, je ne mangerais pas tous les jours

Laëtitia se voit contrainte depuis quelques semaines de franchir les portes de l’aide alimentaire. Jamais elle n’aurait pensé en arriver là, mais, venir chercher son colis alimentaire, c’est devenu une routine : "j’ai de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. J’ai perdu mon emploi, je me retrouve avec un CPAS de 958 euros. Donc, avec le loyer, les factures, il me reste 150 euros pour vivre. C’est un petit peu dur."