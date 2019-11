Tournai: l'ancienne gérante de la crèche "Baby&Cla" gagne son combat contre l'ONE

Elle vient de gagner son combat contre l'ONE. L'ancienne gérante de la crèche "Baby & Cla" à Tournai avait été obligée de fermer sa crèche, avenue de Maire, en 2014. Elle vient d'obtenir réparation devant la justice: Clarisse Sita obtient 8000 euros de dommages de la part de l'ONE.

L'Office National de l'Enfance lui avait retiré son agrément en 2014 à la suite de plaintes d'étudiantes, en stage. Plaintes pour maltraitances. Mais ces plaintes, la justice les a estimées infondées.

Entre-temps, les mois ont passé et deux ans plus tard, quand Clarisse Sita a récupéré son agrément, à l'issue de cette bataille judiciaire, il était trop tard: les enfants étaient en âge scolaire, et d'autres crèches avaient ouvert leurs portes dans la région. La crèche "Baby & Cla" ne rouvrira jamais. Clarisse Sita vient d'obtenir 8.000 euros de dommages pour cela... en appel.

On est loin des 600.000 euros réclamés par son avocat, mais l'ancienne gérante de la crèche voulait surtout que le dommage moral généré par la décision de l'ONE soit reconnu.