Tournai: incendie au complexe Imagix: il s'agit d'un exercice

De la fumée... des élèves évacués d'une salle de cinéma en feu... C'est le scénario d'un exercice qui a lieu ce mardi matin au cinéma Imagix à Tournai. Les pompiers tiennent à rassurer la population : il s'agit bien d'un exercice incendie. Une simulation d'incendie pour apprendre au personnel à réagir le plu efficacement possible.

Le scénario

Ce sont des élèves de l'école de la Ste Union qui sont au cinéma. Ils sont 80 environ dans une salle située au centre du complexe cinématographique... et un incendie se déclare. Il faut évacuer.

Evidemment ils ont été mis au courant qu'il s'agissait d'un exercice. Leurs parents ont été prévenus à l'avance. Parmi les élèves se sont glissés des acteurs, des membres du service incendie qui vont ajouter quelques difficultés au scénario. Comme la présence d'une personne à mobilité réduite par exemple.

Le but, c'est de voir comment le personnel d'Imagix va gérer cette évacuation. Et comment (dans une deuxième phase) il va interagir avec les pompiers. Objectif: évaluer les leçons à en retenir, trouver des pistes pour s'améliorer... pour pouvoir faire face si jamais un jour un véritable incendie venait à se déclarer.

Des fumigènes

Pour simuler un incendie, on serait tenté d'utiliser des fumigènes. Cependant, en raison de la présence de matériel très cher au sein du complexe, le service incendie va éviter l'emploi de fumées artificielles. En revanche, pour simuler les conditions d'un écran de fumée, l'exercice va se dérouler dans le noir. Et à l'extérieur, là, les pompiers vont utiliser des fumigènes, mais colorés en bleu ou en vert pour ne pas effrayer la population et ne pas créer de vent de panique.

Donc, si vous apercevez des fumées, des pompiers, aux alentours d'Imagix Tournai... il s'agit d'un EXERCICE. Il a lieu en ce moment et jusque midi et demie.