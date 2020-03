Tournai : ils livrent gratuitement à vélo pour soutenir le commerce local

Cela faisait un moment qu’ils planchaient sur la création d’une petite société de livraison à vélo à Tournai. Mais la crise sanitaire liée au Coronavirus a poussé Constantin Van Craeynest et Christopher Bertollin à précipiter les choses. Depuis le début du confinement, les deux compères ont lancé "Clic Etic", ils sillonnent les rues de la ville à vélo pour aider les commerçants locaux.

"Au début du confinement, on a vu que les commerces et restaurateurs commençaient à s’organiser pour livrer leurs clients, explique Constantin. On s’est dit que c’était le moment de se lancer parce qu’on travaillait là-dessus depuis plusieurs mois. Dans un premier temps, nous avons décidé de le faire gratuitement pour tester notre modèle et nous faire connaître."

Une période de rodage pendant laquelle ils veulent avant tout rendre service. "Les gens qui ne savent pas se déplacer ont besoin d’aide, poursuit Christopher. C’est le moment ou jamais de réapprendre à être solidaire."

Les livreurs rendent d’ailleurs service à pas mal de gens, les commandes s’enchaînent depuis deux semaines. L’épicerie "D’ici delà" fait partie de ces commerces qui font régulièrement appel à "Clic Etic". "C’est d’autant plus important que beaucoup de personnes n’osent plus sortir, explique Magali, la gérante. Le service est donc apprécié. Et je pense que beaucoup de clients feront encore appel à eux dans les prochaines semaines."

Pour Constantin et Christopher, il restera à peaufiner le modèle économique de la petite entreprise une fois que la crise sanitaire sera terminée. Un modèle économique qu’ils souhaitent différent de celui des grosses sociétés de livraison à vélo.