Tournai: fermeture de deux écoles maternelles en septembre prochain

Deux écoles maternelles fermeront à la rentrée de septembre à Tournai. Il s'agit d'une décision de conseil communal de Tournai ce lundi soir.

Les écoles de la rue Beyaert et du village de Blandain sont donc vouées à la fermeture. A la rue Beyaert, la Ville est locataire, elle ne peut plus conserver les locaux. Les élèves pourront rejoindre l'école Paris distante de quelques centaines de mètres.

A Blandain, la Ville veut rationaliser... en rassemblant maternelles et primaires sur un même site à la rue Oscar Roger