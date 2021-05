Tournai: des vêtements liturgiques exceptionnels restaurés pour être exposés

Des broderies de fils d'or et d'argent qui rendaient gloire à Dieu - © Denis Vanderbrugge

Des parures méconnues du grand public, sorties d'un atelier athois très réputé à l'époque. Comme l'explique Mélanie Coisne, directrice du musée: "Pendant plusieurs générations l'atelier a été actif, et cette chape-ci c'est un exemple de leur savoir-faire, de cette maîtrise de la broderie en fils d'or et d'argent, des choses qu'on ne retrouve pas dans le savoir-faire actuel", constate la directrice. Un savoir faire cependant oublié, parce qu'il a été délaissé dans les années 60. Un choix délibéré de l'église catholique. "Ces broderies d'or et d'argent qui, à l'époque étaient réalisées pour rendre gloire à Dieu, c'était trop bling-bling, précise Mélanie Coisne. Ce luxe n'était vraiment pas défendu à l'époque, et donc on a décidé de revenir vers quelques chose de plus neutre, de plus humble, finalement".

Mais l'heure est donc venue de remettre ces vêtements dorés à l'honneur. Une fois restaurés, ils seront exposés au musée de la tapisserie de tournai, le TAMAT, à partir du 11 septembre prochain.