Tournai: des "mentors" retraités pour soutenir des jeunes en difficultés d'apprentissage

Mathilde Boutiflat, assistante à l'UMons - © RTBF

Mathilde Boutiflat est assistante en orthopédagogie à l'UMons et elle participe activement à ce projet de recherche soutenu par l'Europe. "Ce projet de mentorat intergénérationnel" nous explique-t-elle, "est destiné à soutenir l'orientation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes (15-25 ans) qui présentent des difficultés scolaires liées à des troubles de l'apprentissage. On sait que l'accès à l'emploi peut être plus difficile pour des jeunes qui souffrent de dyslexie, dyscalculie, dyspraxie notamment. Par manque de confiance en eux ou n'ayant pas bénéficié d'un accompagnement adapté, ce n'est pas toujours évident pour eux de s'insérer pleinement dans la vie active. Gràce à des activités adaptées et à cette relation de confiance qui s'établit entre le jeune et son mentor, on espère apporter ce coup de pouce qui a parfois manqué. On leur propose ainsi des tests d'orientation adaptés, on leur apprend à écrire un CV et des lettres de motivation."