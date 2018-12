Tournai : dans les coulisses de la "boutique" du centre pour demandeurs d'asile

Il aurait dû fermer. Et pourtant, en ce mois de décembre, le centre tournaisien pour demandeurs d’asile - à la caserne Saint-Jean - affiche quasiment complet avec 478 personnes hébergées. Pour trouver des vêtements d’hiver aux nouveaux arrivants, de nombreux appels aux dons ont été lancés. Avec un certain succès.

"L'argent récolté est réinvesti dans des vêtements neufs"

Chaque nouvel arrivant a droit à cinq pièces gratuites, le surplus est payant. Mais à des prix très démocratiques : 0,2€ un t-shirt, 0,5€ le pantalon et 1,5 € la paire de chaussures.

"Le but est qu’ils puissent se rhabiller avec les 7,5€ qu’ils reçoivent chaque semaine, indique Isabelle Kerstenne, directrice adjointe du centre tournaisien. Il faut aussi qu’une maman ait les moyens d’acheter des vêtements pour ses enfants." L’argent récolté est réinvesti dans des vêtements de première nécessité : des slips, des culottes et, en cette période hivernale, des écharpes, des gants et des bonnets.

Le Centre Croix-Rouge est toujours à la recherche de dons de vêtements, surtout des vêtements pour homme.