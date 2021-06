Tournai: cinq clochers et quatre cents cloches, une cathédrale bis le long de l'Escaut

"Rarara... Devinez où nous sommes ?" Marina et Guido envoient cette devinette à leur famille, accompagnée d'un selfie pris devant des arches métalliques et des mobiles rougeoyant au soleil. La réponse est: Tournai. Et l'œuvre qu'ils viennent de photographier sur le quai Dumon s'appelle "400 Cloches". Elle vise à redynamiser le centre-ville. Ces touristes originaires d'Hasselt sont les premiers à faire rayonner sur les réseaux sociaux la nouvelle installation depuis son inauguration, ce jeudi matin. "Tu sais qu'à Tournai, il y a cinq clochers et quatre sans cloche ?" La blague préférée des Tournaisiens s'est transformée en œuvre d'art, grâce au projet européen DESIGN IN. C'est le Lessinois Laurent Gérard qui a conçu cette "borne à selfie" sensée inspirer les photographes amateurs: "L'idée m'est venue en arrivant à Tournai par la chaussée de Renaix. D'un certain point de vue, les cinq clochers semblent parfaitement alignés. C'est cette silhouette-là que j'ai dessinée..."

5 images Elles ne font aucun bruit... mais elles miroitent dans le ciel. © P.W. - RTBF Les deux cathédrales se font face de part et d'autre de l'Escaut. © P.W. - RTBF Les photographes amateurs peuvent s'en donner à cœur joie. © P.W. - RTBF

Comme les vitraux d'une cathédrale De l'autre côté de l'Escaut, on aperçoit la véritable cathédrale et il est possible de faire rentrer l'originale et la copie dans un même cliché. Quant aux fameuses cloches bien cachées dans la devinette... elles sont ici bien visibles, en plexiglas rouge et, vous pouvez les compter, il y en a exactement quatre cents! "C'est un peu un hommage aux vitraux qu'on peut trouver dans une cathédrale. Cela donne de belles projections rouges sur le sol."

Une seconde installation photogénique verra le jour au second semestre 2021. La création d'œuvres urbaines à Tournai, mais aussi à Mons, Courtrai et Lille fait partie du volet DESIGN IN TOWN. Le projet global, DESIGN IN, comporte deux autres volets: le conseil de designers pour réaménager des espaces de vente et des vitrines commerçantes (DESIGN'IN SHOPS) et la création d'espaces de vente temporaires (POP'IN STORE). En octobre, à Tournai, une balade urbaine emmènera le public à la découverte de ces différents lieux.

5 images 400 Cloches à photographier: à vous de jouer ! © P.W. - RTBF