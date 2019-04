Tournai: arrestation de trois dealers dont un mineur d'âge

Trois individus, dont un mineur d'âge, suspectés de vente de drogues dures (héroïne et cocaïne) à Tournai, ont été privés de liberté. Une instruction a été ouverte. Le parquet a requis des mandats d'arrêt, a-t-on appris jeudi auprès du procureur du roi de Tournai.

Selon un modus operandi bien connu, une maison de la cité des Cinq clochers était le coeur d'un trafic de stupéfiants. Venant de France, la drogue était acheminée à Tournai par un mineur d'âge, puis vendue au départ d'un logement, l'occupant des lieux étant lui-même toxicomane. Ce dernier est rétribué sous forme de stupéfiants.

Une enquête du service de recherches de la police de la zone du Tournaisis (SER) a débouché sur la perquisition d'une maison lors de laquelle les forces de l'ordre ont mis la main sur 14,7g de cocaïne, 42,37g d'héroïne et 700 euros.Suspecté de transporter la drogue à Tournai, un garçon de 16 ans domicilié en France et qui y est déjà suivi par un "juge des enfants", a été déféré devant un juge de la jeunesse. On ignore s'il a été placé dans un centre ferme IPPJ. Le parquet de Tournai a aussi requis deux mandats d'arrêt à charge de l'occupant du logement, un Tournaisien, et d'un Français appréhendé lors de la la perquisition et suspecté d'être un vendeur.