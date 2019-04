Tournai: arnaque à "l'accrochage", la police recommande la vigilance

La police de Tournai lance un appel à la vigilance suite à une arnaque mise au jour en fin de semaine dernière : des individus suivent des personnes âgées jusqu’à leur voiture. Avec une craie grasse, ils font un trait sur le véhicule. Ensuite, ils signalent aux personnes âgées qu’elles ont heurté leur véhicule et qu'elles doivent les dédommager.

La police a déjà reçu 2 plaintes en quelques jours en invite les Tournaisiens à la prudence.

Dans ce genre de situation, il est systématiquement préconisé de faire un constat et de refuser tout arrangement à l'amiable. Le mieux est de se rapprocher des services de police avec un signalement précis et un numéro de plaque d'immatriculation. Cela fait généralement fuir les escrocs et donne une piste aux enquêteurs....