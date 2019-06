Tour de France : Eddy Merckx figurera sur le maillot jaune partant de Binche

Sport : Tour de France et Tour de Belgique - JT 19h30 - 17/06/2019 Une répétition générale avant le coup d'envoi du Tour de France le 6 juillet prochain. Il sera donné à Bruxelles, et justement, une course cycliste y était organisée ce dimanche. Cette course empruntait en partie l'itinéraire de la première étape du Tour de France. Notez qu'un spectateur attentif a assisté à la course : c'est le Roi Philippe en personne, devant les grilles du château de Laeken. Il est venu soutenir les coureurs, en tenue décontractée. Et c'est Remco Evenepoel, ce jeune Belge de 19 ans, qui a remporté ce dimanche sa première course à étapes, le Tour de Belgique. Ce qui lui vaut déjà le surnom du "petit cannibale", en référence évidemment à Eddy Merckx.