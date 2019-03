Toujours plus de Hennuyers "sur la mutuelle"

Le nombre de personnes déclarées invalides, en incapacité de travailler pendant plus d'un an, a presque doublé en Hainaut entre 2003 et 2016. La province de Hainaut est touchée, mais aussi celle de Liège, deux anciens bassins miniers. Deux chercheurs de l'ULB ont examiné les dernier chiffres sur une période de 13 ans, et ils constatent qu'on est passé de 7 ou 8% d'invalidité à 15 %, partout en Hainaut. C'est le plus haut taux en Belgique.

On savait que le Hainaut battait des records en termes de chômage. C'est pareil pour l'invalidité. Et, selon les chercheurs, c'est même lié. Les conditions de chômage et de pension se sont durcies, ce qui a engendré un basculement vers l'invalidité, selon cette étude.

L'étude affirme aussi que ce sont surtout les femmes qui font grimper les chiffres de l'invalidité. Et pour des motifs liés à la dépressions, au burn-out ou à des problèmes physiques: les jambes, le dos, l'arthrose. Cette étude est publiée dans la revue belge de sécurité sociale