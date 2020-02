Toujours pas payé depuis les élections, le personnel de la justice à Mons s'impatiente

Des employés et des magistrats des palais de justice de Mons attendent une partie de leur salaire depuis 9 mois. Ces personnes ont travaillé tard lors des dernières élections. Et les heures supplémentaires n'ont toujours pas été réglées. Les sommes atteindraient plusieurs milliers d'euros, pour la quinzaine de personnes concernées. Valérie Moreau, la présidente de la division de Mons au tribunal de première instance du Hainaut, commence à s'impatienter: "Après m'avoir promis que ce serait réglé pour début septembre, et puis fin novembre, et puis décembre et puis fin janvier, maintenant on me dit que ce serait - je mets au conditionnel- pour début mars. Mais je n'en sais pas beaucoup plus." Valérie Moreau rappelle qu'à l'heure où on parle de plus en plus souvent de revoter, il va être compliqué de trouver du personnel qui acceptera de prester des heures supplémentaires dans ces conditions. "Ce jour-là, il y a des personnes qui ont travaillé à l'encodage des bulletins de vote pour les Belges à l'étranger, des personnes qui ont préparé les élections en amont (...), qui ont travaillé le jour-même des élections. A Mons, on a travaillé jusque 6 heures moins le quart du matin", détaille-t-elle à l'adresse de l'Etat Belge, qui, manifestement, n'est pas pressé de régler ses dettes.