Toujours pas de solution dans le conflit social qui se poursuit à la Ville de Charleroi

Depuis plusieurs semaines, les travailleurs de la Ville de Charleroi ont entamé des arrêts de travail, par secteur, à raison d’une fois par semaine. Pour les syndicats, il s’agit d’un moyen de pression sur la direction de la Ville pour obtenir des réponses à un malaise ambiant régnant dans de nombreux secteurs de l’administration. Ce mercredi, une nouvelle concertation a eu lieu mais elle n’a débouché sur aucune décision concrète.



Avant la réunion, le porte-parole des syndicats, Philippe Barbion, refusait d’être pessimiste mais il portait une analyse pointue sur la résolution du problème : "Le travailleur ne voit jamais rien sortir de l’usine à gaz. Il faut des choses concrètes qui arrivent aux travailleurs pour qu’on puisse leur dire que ce n’est peut-être pas la panacée mais qu’on a déjà un accord sur ça ou ça. Et engranger des choses positives ou négatives. Mais au moins avoir des accords ou des désaccords et que les gens voient qu’on a discuté de quelque chose. Mais aujourd’hui ils ne voient rien."



Lahsen Maazouz, lui, est le directeur général de l’administration carolo désigné par le bourgmestre Paul Magnette (PS) pour régler les problèmes. Il est bien conscient que les soucis sont nombreux dans plusieurs secteurs et il avance une solution à deux éléments : "En fait ce qui me motive actuellement, c’est de pouvoir rencontrer deux vecteurs principaux. C’est, en premier, un service de qualité offert à la population carolos. Et, deuxièmement, le bien-être des travailleurs. Et pourquoi ces deux vecteurs ? Et bien, parce que, en ce qui concerne le premier, à savoir le bien-être des travailleurs, si les travailleurs n’ont pas un cadre de travail agréable, ils ne pourront pas assurer un service de qualité aux Carolos. Et donc les deux se tiennent."



Chacun a donc sa petite idée pour résoudre la crise. Mais la nouvelle rencontre de conciliation prévue ce mercredi n’a rien donné. Et chacun est reparti sur ses positions. Avec, probablement, d’autres actions syndicales en perspective.