Total Feluy: une partie du personnel est inquiète pour son avenir

L’inquiétude est grande pour une partie du personnel de Total à Feluy. Si le groupe pétrochimique a annoncé, la semaine dernière, un investissement de 45 millions d'euros pour construire trois nouvelles unités, il va, dans le même temps, en fermer deux autres plus anciennes. Et dans ce cadre, 71 emplois seront supprimés sans licenciements secs. C’est en tous cas ce que promet Total en parlant uniquement de départs à la retraite jusqu'en 2025.

Mais le personnel craint que ce ne soit pas suffisant, qu'il y ait des mutations et que celles-ci fragilisent certains travailleurs.

Yves Lambot, secrétaire permanent du syndicat CNE, confirme : "Nous avons eu l’annonce de la fermeture d’une partie de l’entreprise avec 71 pertes d’emplois qui, même si elles se feront via les retraites, et donc non-remplacement de personnel, soulève l’inquiétude du personnel de cette partie de l’entreprise qui pourrait être muté dans une autre partie de l’entreprise sans savoir s’ils ont les compétences suffisantes et les formations suffisantes que pour pouvoir assurer leur nouveau job. Nous avons toujours un dialogue ici avec l’entreprise qui continuera dans le courant de cette semaine et nous espérons avoir de meilleures nouvelles en ce qui concerne le futur de ces travailleurs-là dans l’entreprise. Pour nous, il n’est pas question qu’il y ait d’autres départs que ceux-là sans plan social."

Les réunions entre syndicats et direction sont encore prévues ces mercredi et jeudi.