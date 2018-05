Top Women, un concours contre le diktat de la mode

Elles sont minces ou rondes, jeunes ou moins jeunes, petites ou grandes. Elles, ce sont les 42 femmes participants à la finale du concours Top Women qui se tenait ce samedi soir à Ath. Ces femmes sont âgées entre 18 et 65 ans et elles viennent de Wallonie et de Bruxelles.

"Top Women, c'est un concours contre le diktat de la mode et de la beauté, contre ces stéréotypes qui créent des complexes chez les femmes", explique Nathalie De Reuck, organisatrice du concours. "Ce n'est pas leur tour de poitrine qui importe, mais la personne, son épanouissement."

D'ailleurs, le jury ne désigne pas la lauréate en fonction de son physique. "Les critères sont très loin des critères des concours de miss habituels. Ce qui compte, c'est l'évolution, l'émanticipation puisqu'il y a eu tout un coaching avant la finale. Nous essayons notamment de travailler sur l'estime de soi. Ce qui compte, c'est le sourire, c'est l'épanouissement", glisse encore Nathalie De Reuck.

Les 42 finalistes défilent en tenue de ville, puis en sous-vêtements et enfin de robe de soirée. Parmi elles, Brigitte, 58 ans. "Je suis venu l'an passé pour voir la finale et je me suis dit que j'allais me lancer. Et je l'ai fait. Je me sens bien, je me sens épanouie. J'ai même appris à mettre des escarpins. Je ne m'étais jamais retrouvée avec 8cm de talon sous mon corps. Mais je l'ai fait."