Too Good To Go: l'application qui évite le gaspillage alimentaire arrive à Mons

Too Good To Go est une application mobile gratuite qui met en relation des commerçants et des clients pour proposer des aliments invendus à moindre prix. L'appli a déjà fait ses preuves dans le nord du pays et ailleurs en Europe. Leurs objectifs: lutter contre le gaspillage alimentaire et créer une communauté de "Food Waste Warriors" (Guerriers du Gaspillage Alimentaire).

Sandwichs, pâtes, soupes, viennoiseries, fruits et légumes frais... Et tout cela pour une bouchée de pain. Ces commerçants proposent des paniers de nourriture valant jusqu'au triple de leur prix. Les avantages sont multiples et pour Marine Couturier, responsable marketing de Too Good To Go, tout le monde y gagne: "Du côté de l'utilisateur de l'application, c'est l'occasion de pouvoir profiter d'un repas frais à petit prix. Et pour le commerçant, c'est l'opportunité de valoriser ses invendus et de générer une nouvelle clientèle dans son bâtiment."

Au lieu de jeter ce qui n'est légalement plus consommable, nous le proposons à un prix alléchant aux clients.

L'application fonctionne dans la cité du doudou depuis quelques jours. Il y a une vingtaine de partenaires actifs et rares sont ceux qui ne vendent pas leurs paniers. "Pour nous, c'est une aubaine", déclare Micha, gérante des Halles du Manège à Mons. "Au lieu de jeter ce qui n'est légalement plus consommable, nous le proposons à un prix alléchant aux clients."

Réserver et payer en ligne

Télécharger l'application sur votre smartphone permet d'avoir accès aux partenaires de Too Good To Go. Ensuite, lorsqu'un commerce propose un panier, il vous suffit de le réserver en le payant en ligne. Vous pouvez le récupérer à la fin de la journée mais sans savoir ce qu'il contiendra. Les commerçants soulignent quand même qu'ils ne peuvent pas toujours les proposer à la valeur annoncée: "On ne peut pas prévoir ce qui ne sera pas vendu. Il n'est pas donc pas évident de proposer des paniers variés et complets", déclare un traiteur montois. "S'il ne me reste que de quoi faire un panier d'une valeur de 7€, je ne peux pas baisser le prix de 4€ imposé par Too Good To Go."