Tiques en camps scouts: que faire pour s'en protéger ?

Vous avez peut-être croisé des foulards sur le quai de la gare, le long de la route ou dans un champ. La saison des camps scouts a démarré ! Tentes, grands jeux et veillées sont au programme. Avec parfois, une invitée indésirable : la tique. Alors pour éviter tout problème, les chefs inspectent régulièrement les enfants. Illustration dans un camp scout de la région de Couvin.

L’indésirable numéro 1

Ambiance pittoresque dans ce champ de Couvin. Les pilotis sont montés, l’intendance bien fournie, reste à entamer le grand jeu du jour. Mais l’ennemi numéro 1 n’a pas changé : la tique. Certains enfants en ont déjà fait les frais : "on n’a pas peur parce qu’on a l’habitude", comment cette jeune animée. "J’en ai eu un la fois passée et je suis allé voir l’animateur", précise ce jeune garçon, "il me l’a enlevé tout de suite après le souper", conclut-il.



Alors les chefs veillent au grain. Aurélien Sebille est animateur au sein des Patros Saint Louis de Morlanwelz. "Au moment de la toilette, on inspecte tout : les genoux, les coudes, les aisselles. Tous les endroits chauds et humides où les tiques aiment se réfugier".

A retirer dans les 24 heures maximum

Mais que faire en cas de morsure ? Le Dr François Minet nous éclaire. "Le mieux, c’est de l’enlever dans les 12 à 24 heures. Le risque d’infection est alors très faible. Une tique ne piquera que si elle se sent menacée. Si tel est le cas, il y a de mauvaises habitudes qui compliquent les choses. Enlever la tique avec de l’éther, du savon type savon de Marseille ou même du beurre. C’est vrai que la tique se retira alors très facilement mais elle n’aime pas ça. Du coup, elle recrache sa salive et ça rentre dans votre corps." Reste que la prévention est LA bonne habitude à avoir, en camps comme ailleurs, pour éviter les morsures de tiques et ses potentielles infections.