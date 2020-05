Timide retour en crèche progressif pour les petits Carolos

Le début du déconfinement c’est aussi le retour progressif des enfants dans les crèches. Les parents devaient tous avoir la possibilité de déposer leur progéniture ce lundi matin. Mais, dans les faits, le retour est très progressif.



A Charleroi, il y avait ainsi un total de 46 enfants ce lundi matin pour les crèches publiques. Tous rassemblés dans le même bâtiment mais par groupe de dix maximum. 46 c’est le double de la semaine dernière mais à peine 10% de la présence habituelle. Pour Caroline Huyge coordinatrice des crèches publiques de Charleroi : "On a phasé un peu ce déconfinement. Ce qui veut dire qu’on récupère quelques enfants supplémentaires pour cette semaine. Mais, au fur et à mesure des semaines, vers la semaine du 11 et celle du 18, là on verra vraiment une réelle augmentation."



Mais toutes les crèches n’ont pas pu accueillir les enfants ce matin.



A Fleurus, la crèche " Les lutins " est restée fermée car les consignes de sécurité sont arrivées trop tard et il y a toujours un problème de masques. Nancy Van Volxem, la directrice, explique : "Nous avons reçu un masque par personne, ce qui n’est évidemment pas suffisant étant donné que la personne est censée changer de masque au moins deux fois sur sa journée. Ne fut-ce qu’au moment où elle prend sa pause. Après, elle doit en remettre un autre."



Quelques jours de délais supplémentaires donc pour un retour en crèche, on l’a dit, très progressif.

