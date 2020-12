Tibi se mobilise contre l'épouvantable pollution des masques jetables dans la nature et les rues

Les actes d’incivisme à répétition font que les masques portés sont abandonnés sauvagement un peu partout dans nos villes et campagnes. Et ce comportement irresponsable a un impact direct sur l’environnement mais aussi sur le ramassage des déchets.



Dans la région de Charleroi, l’intercommunale en charge du traitement des déchets, Tibi, et l’asbl Be Wapp ont lancé, ce mardi, une opération destinée à sensibiliser la population au respect des règles de civisme. En incitant particulièrement la population à ne plus abandonner n’importe où des masques usagés. Un étui bien pratique sera bientôt distribué à la population : l’accessoire permet de ranger simplement un masque encore bon et de jeter aux poubelles, et non par la fenêtre ou en rue, un masque usagé.



Philippe Teller, le directeur de l’intercommunale Tibi, explique : "Nous avons développé, avec l’asbl Be Wapp, un porte masques qui permet au citoyen de récupérer son masque lorsqu’il ne le porte pas et d’éviter la malpropreté en rue. Le masque est le déchet symbolique de l’année 2020 pas en termes de quantité mais en termes de présence et de visibilité certainement."



Youri Sloutski de l’asbl Be Wapp adopte, lui, un ton ferme et clair vis-à-vis des inciviques : "On peut dire que le masque est LE déchet de la crise sanitaire qui nous touche. On en trouve malheureusement de plus en plus par terre. Alors, par pitié, reprenez des masques réutilisables, c’est meilleur pour l’environnement. Et, surtout, si vous avez des masques jetables utilisés, jetez-les à la poubelle."



Dans les prochains jours, chaque citoyen pourra ainsi retirer gratuitement une petite boîte à masques dans les parcs à conteneurs Tibi.