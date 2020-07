Tibi constate à Charleroi : trop de masques jetés au sol et des poubelles plus lourdes

Vous en voyez peut-être dans la rue, par terre : de nombreux masques sont jetés dans la nature par des utilisateurs peu scrupuleux de l’environnement. Car ce geste irrespectueux est, d’une part, la source d’une nouvelle pollution et, d’autre part, une mise en danger pour les personnes qui les ramassent. C’est le cas notamment pour le personnel de Tibi, l’intercommunale qui gère la collecte des immondices sur le territoire du grand Charleroi.



Philippe Teller, le directeur général de Tibi, ne cache pas sa colère face à cette attitude irresponsable : "On croise effectivement en rue pas mal de masques qui sont jetés par terre à côté des corbeilles ou ailleurs. Et donc ça, c’est une difficulté pour nos agents sur le terrain. Et là un petit message : s’il vous plaît, faites preuve de civisme. Ne jetez rien par terre évidemment c’est interdit. Mais quand c’est un masque ou un objet potentiellement infectieux, c’est inadmissible. Donc, ne jetez pas vos masques par terre."



Par ailleurs, et vous l’avez peut-être remarqué, les sacs-poubelles sont plus lourds depuis le confinement et le personnel de Tibi ramasse plus d’ordures que d’habitude. Philippe Teller, directeur de l’intercommunale, confirme et explique : "Nous avons collecté en porte à porte plus de déchets : entre 15 et 20% de déchets en plus à certains moments et à certains endroits. Il n’y a pas qu’une seule cause à l’augmentation de la quantité de déchets collectés. La fermeture des récyparcs en est une. Une autre cause, bien entendu, c’est la présence des personnes à domicile et le fait, probablement, que ces personnes ont pris le temps de faire le nettoyage de printemps et de peut-être sortir plus de déchets."



Quoi qu’il en soit, en cette période trouble qui induit des comportements parfois peu compréhensibles et très répréhensibles, le respect des travailleurs qui permettent de rendre notre milieu de vie plus agréable est, plus que jamais, primordial.