Thuin : le vieux casino va laisser la place à des appartements de standing

Vous ne le savez peut-être pas mais la ville de Thuin a abrité un casino pendant quelques années. Situé du côté de la grand-rue, le bâtiment vient d'être abattu pour laisser la place à 21 appartements de standing. Le projet s'appelle Vallia et il s'inscrit dans une rénovation plus large de cette partie de la commune.

Le bourgmestre de Thuin, Paul Furlan (PS), nous en dit plus à ce propos : "On est dans une vaste opération de revitalisation urbaine de l’ensemble de l’éperon rocheux, de la partie historique de Thuin. Alors, ça s’est traduit il y a quelques années par la rénovation du beffroi, ce que l’on appelle le mur de Thuin, les jardins suspendus. Nous poursuivons cette rénovation ambitieuse avec maintenant l’ancien casino qui va faire place à une série d’appartements tout à fait modernes pour attirer finalement une nouvelle population. Et puis dans le suivi, ce sera la grand-rue qui sera rénovée et puis nous avons bien d’autres projets comme la rénovation de la demi-lune qui va suivre ou le rempart nord qui va devenir un rempart avec une coursive qui va permettre aux gens de se balader de l’autre côté du rempart. Donc un projet ambitieux mais à un projet à destination des citoyens et conçu avec les citoyens."

Et, pour ce projet Vallia, on parle donc d'appartements de standing disponibles à environ 2.100 euros le m². Le prix à payer pour avoir vue sur les jardins suspendus à Thuin. L'inauguration de ces logements est prévue d'ici deux ans: courant 2020.