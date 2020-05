Thuin : la Saint-Roch fêtée "autrement" en cette période crise sanitaire

Au lieu des marches folkloriques traditionnelles composées de figurants costumés qui avancent au son des tambours et des fifres, les thudiniens ont dû changer leurs habitudes cette année. Les rassemblements sont interdits par un arrêté ministériel que font respecter les policiers alors, au pied du Beffroi, certains viennent écouter, avec distance, les chants folkloriques joués par le carillonneur avant d’entamer une marche entre copains. Nicolas Bohain et ses amis ont décidé de réaliser leur tour habituel. Ils appellent ça : " faire la Saint-Roch autrement ". "On essaie de faire notre Saint-Roch en respectant les normes de sécurité. Ce n’est pas évident, car il n’y a pas tous les copains, les tambours et les flambeaux, mais on essaie de faire comme on peut", explique-t-il.

Faire la Saint-Roch autrement, c’est aussi afficher une oriflamme à sa fenêtre, mettre son costume chez soi et jouer un petit air devant sa maison pour ses voisins comme Logan Sprimont. "La Saint-Roch, c’est un peu le nouvel an thudinien. On se rassemble, on est des milliers, quasiment 2000 marcheurs. Quand on se rassemble il y a le public, les forains, les enfants qui s’amusent, c’est assez dramatique qu’on ne puisse rien célébrer cette année".