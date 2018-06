Thuin : la prime de présentéisme sera finalement accordée à tout le personnel communal

Il y a peu, le bourgmestre PS de Thuin, Paul Furlan, a exprimé le souhait d’attribuer des primes aux employés communaux les moins absents. Cette allocation de présentéisme a fait couler beaucoup d’encre et la ministre wallonne MR Valérie De Bue, ayant les pouvoirs locaux dans ses attributions, vient de rendre un avis négatif sur la proposition.

La ville de Thuin, qui souhaitait récompenser les employés communaux qui comptaient moins de quinze jours de congés de maladie par an, ne pourra donc pas le faire. 250 € étaient ainsi prévus pour les plus assidus au boulot et cette mesure faisait partie d'un pack plus global visant le bien-être des travailleurs.

Le bourgmestre a d'ores et déjà réagi en précisant que la prime sera finalement versée à l'ensemble du personnel communal, soit 200 personnes, et ce sans aucune discrimination.