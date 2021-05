Thuin : en 2021, la Saint-Roch sera célébrée différemment et dans le respect des mesures

Les marches dans l’Entre-Sambre-et-Meuse sont annulées cette année encore. A Thuin, les organisateurs de la Saint-Roch ont fait le point, ce mardi, sur les festivités qui sont mises en place afin de vivre la manifestation "autrement".



Et, en résumé, on peut dire que tous les Thudiniens vont mettre la main à la pâte pour que le troisième week-end de mai soit, malgré tout, dédié au folklore. Les commerçants, la Ville, le musée de l’imprimerie, le centre d’histoire et d’art de la Thudinie ainsi que le centre culturel local vont, chacun à leur façon, évoquer la Saint-Roch. Et ce via des expositions de photos, la diffusion de vidéos et d’airs musicaux, l’installation de mannequins vêtus des costumes de marcheurs dans les vitrines, etc.



Les écoles sont aussi mobilisées et vont proposer des jeux, une évocation des enfants marcheurs et bien d’autres activités.



Au moment de la retraite aux flambeaux, le samedi soir, tous les carillons et cloches de l’entité vont retentir et les habitants seront invités à placer une bougie à la fenêtre de leur logement. Mais, attention, les autorités communales le rappellent : les rassemblements seront interdits et la police sera là pour réprimer tout débordement.