Thuillies: deux ans avec sursis pour avoir frappé sa compagne enceinte à coups de marteau

Jason V., habitant de Thuillies (Thuin), a été condamné ce lundi à deux ans de prison assortis d'un sursis probatoire de trois ans par le tribunal correctionnel de Charleroi. Il écope de cette peine pour avoir frappé à coups de marteau sa compagne alors enceinte de six mois.

La scène s'était déroulée à leur domicile le 28 décembre 2017. Coralie et son compagnon avaient eu une violente dispute au cours de laquelle Jason V. avait saisi un marteau et l'avait frappée parce qu'il ne supportait plus les pleurs et les cris de leur première fille âgée de 13 mois. La victime avait été blessée au coude et il était apparu que cette scène survenait après d'autres scènes de coups. La mère de Coralie avait alerté la police, au vu des hématomes que portait sa fille. Celle-ci ne s'était cependant pas constituée partie civile à l'audience.

Le parquet avait requis une peine de 37 mois de prison ferme, tenant compte notamment des risques de récidive que présentait le prévenu. La défense avait plaidé en faveur d'une peine de travail et, à titre subsidiaire, un sursis probatoire.

Le tribunal a condamné Jason V. à deux ans de prison avec un sursis probatoire de trois ans. Parmi les conditions de probation, figure un suivi psychologique pour l'aider à gérer sa violence.