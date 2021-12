Thieu : par sécurité, des peupliers sont retirés à proximité de l’ascenseur 4 du Canal du Centre

L’ascenseur numéro 4 du Canal historique du Centre à Thieu est le théâtre, depuis ce lundi, de travaux concernant des peupliers plantés en 1898 sur les berges des chemins de halage du canal par les pouvoirs publics de l’époque. L’alignement de près de 80 peupliers noirs s’étend entre des logements de la scrl Centr’Habitat et le flanc gauche du quatrième ascenseur hydraulique.



Selon le SPW, Service Public de Wallonie, l’alignement brise-vent très serré de ces peupliers était jadis utile à la navigation à voile ou halée. Malgré plusieurs étêtages successifs, les arbres subissaient aujourd’hui de plus en plus mal les pointes de vent et représentaient un risque pour les promeneurs, les riverains et les sites du canal historique.



La phase de sécurisation par "démontage" des arbres a débuté ce 6 décembre et elle devrait durer une semaine. La sécurisation, validée par les services du Patrimoine, intègre une compensation "verte" via un projet de réaménagement paysager proche du site sur 45 ares. Le projet d’aménagement inclut également la restructuration locale des talus des berges et de leur stabilisation par plantation de couvre-sol adaptés en vue de réduire leur érosion et minimiser leur entretien ultérieur.



Le canal du Centre historique, qui traverse les communes de La Louvière et du Roeulx, a été initié en 1882 et mis en service en 1917 pour des bateaux de 300 tonnes. Ses quatre ascenseurs entièrement mus par la seule force hydraulique sont classés, depuis 1998, comme Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.