Tension et inquiétude chez les riverains de l'avenue Paul Pastur à Charleroi

L'inquiétude d'une partie des habitants de Marcinelle et Mont-sur-Marchienne est bien réelle depuis que l’on parle d’un projet de mise à sens unique d'une portion de l'avenue Paul Pastur, l'un des axes principaux qui dessert Charleroi en venant de Thuin ou Montigny-le-Tilleul.

Dans le projet de ligne de bus à haut niveau de service, imaginé pour désengorger le sud de Charleroi, les voitures ne pourraient plus descendre cette avenue mais bien la monter. Le tout sur une portion de 800 mètres entre la rue du Beau Site et le parking De Cock.

Les riverains et commerçants, comme Christophe Burton, ne comprennent pas l'intérêt : "Ca veut dire que tous les commerces qui sont en deça de la rue du Beau Site seraient impactés évidemment par 50% de visibilité en moins. Y compris les commerces dans les sites avoisinants la rue Paul Pastur qui seraient impactés également. Le but est de rediriger les usagers par la rue du Beau Site pour pouvoir reprendre le ring de Charleroi et pouvoir à ce moment-là accéder à Charleroi directement par les différentes sorties. C’est tout à fait aberrant surtout qu’il faut savoir que, le matin aux heures de pointe, le ring est tout à fait encombré et donc ça ne fera que renforcer ces encombrements. D’après les comptages, il y aurait 14.000 voitures qui emprunteraient la rue Paul Pastur et cela engendrerait entre 2.000 et 5.000 voitures supplémentaires dans la rue du Beau Site. "