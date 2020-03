Télétravail: comment faire?

Depuis ce lundi 16 mars, vous êtes nombreux à faire du travail à domicile. Du télétravail pour éviter les contacts avec les collègues, ou simplement garder les enfants. Mais il n'est pas toujours évident de travailler chez soi quand on n'a pas l'habitude. Pour que ça marche, il y a des consignes à respecter.

La première, c'est de bien baliser votre journée de travail, avec un votre supérieur hiérarchique et se tenir à un horaire précis, avec des pauses, histoire d'éviter de travailler plus que d'ordinaire. Ensuite prévoyez un endroit dans votre maison dédié spécifiquement au travail. Un lieu pour vous isoler, pour éviter les distractions potentielles. Et puis vous maintiendrez un lien avec votre entreprise, avec les autres collègues par téléphone ou par messagerie.

Alors tout ça c'est pour la théorie. C'est évidemment plus compliqué quand les enfants sont à la maison. Si c'est le cas, il faut s'isoler dans une pièce pendant les périodes consacrées au travail dans la mesure du possible bien entendu, et il faut prévenir toute la famille que cette pièce est devenue officiellement un lieu de travail.