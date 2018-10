Telenet et l'aéroport de Charleroi partenaires stratégiques en matière d'internet des objets

L'aéroport de Charleroi (BSCA) et le groupe Telenet ont annoncé mercredi la signature d'un partenariat stratégique en matière d'internet des objets. Selon les deux partenaires, la collaboration participera à faire de l'aéroport un "dôme numérique" susceptible d'améliorer le fonctionnement de l'aéroport et l'expérience du passager.

Les deux partenaires ont évoqué la mise en place d'un nouvel écosystème reposant notamment sur un réseau wifi amélioré et densifié et permettant le développement dans les prochains mois de deux premières solutions concrètes.

La première de celle-ci consiste en un outil de cartographie et d'analyse des flux de passagers et de visiteurs. Il devrait permettre à BSCA de mieux comprendre, gérer et monétiser les mouvements du public dans l'aéroport.

La seconde solution consiste en un système de parking permettant notamment des réservations et des paiements en ligne via l'application de l'aéroport. Des caméras intelligentes et des capteurs connectés indiqueront aux passagers repérés sur base de leurs plaques d'immatriculation les places de parking à occuper.

D'autres solutions devraient également être développées dans les prochains mois. Le partenariat repose sur une collaboration d'une durée de cinq ans.