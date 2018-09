TEC Charleroi : bientôt 45 trams rénovés

Après 35 ans de bons et loyaux services, 45 trams carolos vont être rénovés en profondeur. Le TEC Charleroi a débloqué 22 millions d'euros. C'est la société Alstom qui sera chargée d'améliorer tant les performances techniques que le confort des voyageurs. Et c'est au dépôt de Jumet, que les futures améliorations étaient présentées.

Cela fait seulement 8 mois que Bruno Barbarosa travaille au TEC Charleroi. Mais le conducteur de tram a déjà remarqué que certains véhicules nécessitent une rénovation."J'aimerais qu'ils soient plus fiables, qu'ils aient l'air conditionné. En été, ce ne serait pas mal. Une mordernisation globale parce qu'ils sont un peu vétustes" nous confie-t-il.

Une vétusté à laquelle le TEC a décidé de remédier puisque 45 trams vont être rénovés. Les aspects technique, client et conducteur feront l'objet d'une attention particulière. Philippe Van de Meersche, directeur technique." Tout ce qui est technique, c'est la réfection des toitures au niveau de l'étanchéité, le renouvellement complet du câblage électrique, le renouvellement des portes et le remplacement des systèmes pour accrocher deux trams ensemble. Au niveau des clients, c'est essentiellement tout le compartiment voyageur qui va être revu. On va intégrer des zones pour les personnes à mobilité réduite, également une rampe pour les accès PMR. Pour le conducteur, son poste de conduite va être légèrement agrandi. Tout le pupitre va être renouvelé. Et les postes de conduite vont être dotés d'air conditionné."

Après la réalisation par Alstom du véhicule prototype qui sera achevé dans un an, 12 trams seront entièrement remis à neuf chaque année sur une période de 5 ans.