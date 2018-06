Tax-On-Web: des étudiants comptables viennent en aide aux contribuables perdus

Des papiers en pagaille, étalés un peu partout. Un manuel de comptabilité ouvert à une page précise. Deux calculatrices affichant des nombres à 5 chiffres. Et, sur l’ordinateur, une page internet affichant le site de Tax-On-Web. Autour de ce bureau, quatre personnes sont occupées à remplir une déclaration fiscale. "Je suis venue ici car c’est trop compliqué, il y a trop de cases, explique Brigitte avec en main deux fardes pleines de documents. Et même si ce sont deux étudiants qui s’en occupent, je ne m’en fais pas. Je savais qu’ils allaient être encadrés."

Car en face de Brigitte, Ryan et Sandrine écoutent attentivement les conseils de Grégory Guyot. Eux sont en passe d’être diplômés en comptabilité ; lui est leur professeur à la Haute Ecole Provincial du Hainaut. "C’est très rassurant, il est là pour nous guider, admet Sandrine. Par exemple, moi je n’avais pas bien compris les avantages exonérés. Il nous a bien expliqué et il a bien expliqué à la dame de quoi il s’agissait. On est sûrs de ne pas commettre une erreur."

Totalement gratuit

Rassurer les futurs comptables, mais aussi rassurer la quarantaine de personnes venues déclarer leurs impôts. C’est la deuxième année que l’établissement offre ce service totalement gratuit et uniquement disponible ce lundi. "Ça se fait sur rendez-vous, souligne cet autre étudiant en passe d’être diplômé. Il faut évidemment apporter sa carte d’identité, mais aussi tout ce qui pourrait concerner la propriété ou les comptes-titres."

Au total, six étudiants ont endossé, le temps d’une journée, le costume de comptable. Ils ont pu appliquer directement l'ensemble des acquis appris au fil de leurs années d’études, mais aussi découvrir un aspect qu’il était impossible d’apprendre. "Au-delà des connaissances théoriques, il y aussi des questions qu’il faut poser au client. Ça, les étudiants n’ont pas l’habitude, ils doivent encore s’affirmer", explique Marie-Dominique Jadoul, comptable-fiscaliste depuis 10 ans.

Car bien plus que des chiffres et des feuilles, la comptabilité est "avant tout une histoire de discussion et d’expérience, sourit Grégory Guyot, le professeur. L’expérience est essentiel. C’est quand même la somme des erreurs qu’on accumule au fur et à mesure du temps." Des erreurs qui, fort heureusement, ne se retrouveront pas sur la déclaration fiscale de toutes celles et ceux venus ce lundi à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut.