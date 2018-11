Tamines: les vidéos de Thomas sont très populaires sur YouTube

A Tamines, un "youtubeur" donne des conseils pour vos électro-ménagers. Particularité : il vend lui-même ce type d'appareils dans une boutique familiale indépendante des grands groupes. Et ses vidéos lui assurent des clients fidèles car il y donne, sur un ton détendu et accessible, des conseils pour garder ses appareils électro-ménagers en bon état.

Thomas Di Felice est clair dans sa démarche : "On explique par exemple que dans un fer à repasser, dans une centrale vapeur, il faut éviter de mettre de l’eau adoucie. C’est marqué en tout petit. Car certains adoucisseurs contiennent du sel. Et quand les centrales vapeurs vont chauffer, vous pouvez avoir un liquide brunâtre qui coule de votre fer. Et cela peut abimer votre fer."

L'idée c'est donc bien de se différencier par rapport à la concurrence et aux grands groupes. Et d’attirer, pourquoi pas, quelques clients rassurés par cette volonté de transparence. Mais est-ce qu'un vendeur n'aurait pas plutôt intérêt à ce que nos machines ne fonctionnent plus pour qu’on en rachète?

Pour Thomas, pas forcément : "C’est pas forcément l’idée de dire qu’il faut acheter un nouveau. Je pense que quelqu’un qui arrive avec une machine à laver dont la pompe est fichue après trois ans, il ne va pas venir acheter avec plaisir. Il va peut-être me reprocher que j’aurais pu lui dire qu’il fallait qu’il nettoie sa pompe. C’est peut-être ça qu’il va me dire."

Les trucs et astuces de Thomas, c'est déjà 200 vidéos en ligne en quatre ans. Et ce n'est pas fini : il tourne neuf nouvelles capsules cette semaine.