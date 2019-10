Symbolique, la rentrée académique de l'U-Charleroi est une étape de plus vers une unif carolo

Ce jeudi, le campus de l'U-Charleroi a vécu sa première rentrée académique universitaire. Il s’agissait surtout d’un moment symbolique et protocolaire. Mais il marque une étape supplémentaire dans la constitution d'une réelle offre universitaire à Charleroi et constitue donc plutôt une bonne nouvelle. Ils sont quatre derrière cette volonté de créer un vrai campus universitaire à Charleroi : la Ville, la province, l'ULB et l'U-Mons. Ensemble, ils veulent regrouper l'offre sur un seul site comme le précise Diane Thomas, vice rectrice à l'U-Mons, "Il existait déjà un certain nombre d’enseignements mais, clairement, il s’agit ici d’un renforcement de l’offre parce qu’il y a un déficit de formations sur la région de Charleroi et donc offrir plus de formations sur le campus de l’U-Charleroi ne peut que répondre à la demande des milieux économiques environnants."



Pour y arriver, des dizaines de millions d’euros seront investis grâce notamment à l'Europe et à la Région pour rénover entièrement trois bâtiments. Pour Julien Dugauquier, responsable du développement du campus U-Charleroi, "L’objectif c’est vraiment de rendre des bâtiments au goût du jour au niveau des techniques spéciales et des techniques d’enseignement. Pour pouvoir offrir aux étudiants les infrastructures nécessaires. Passer du 19e siècle au 21e siècle et permettre un développement pour étoffer l’offre d’enseignement."



Les premiers travaux débuteront en juin prochain si tout va bien. Mais il y a une certitude : il n'y aura pas de marche arrière car Charleroi veut à tout prix prendre sa place dans le paysage universitaire du pays.