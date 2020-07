Sur les traces de Gilles de Chin et de la pucelette de Wasmes

Le Vif décode les contes et légendes de Wallonie et Bruxelles durant tout l’été.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. "

Cet été, le Vif part sur les traces des contes et légendes de Wallonie et Bruxelles. Cette semaine, direction Wasmes. "On s’intéresse à la légende de Gilles de chin. Il a vraiment existé, c’est un chevalier qui a vécu dans le Hainaut. Mais on a peu de sources sûres sur ce qu’il a fait ou non. La légende raconte qu’il aurait délivré une fillette du dragon", raconte Estelle Spoto, journaliste au Vif. "Ce que l’on sait c’est que sa famille a fait une grande donation à l’abbaye de la région de Wasmes. Et un moine a entretenu la légende." Tous les ans à la Pentecôte, la pucelette est représentée durant le Tour de Wasmes.

