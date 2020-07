Suites de l'incendie de Gosselies : un seul décès et une cause accidentelle

Les causes de l’incendie qui a coûté la vie à un homme dans la nuit de mardi à mercredi à Gosselies sont visiblement d’ordre domestique, a indiqué, ce jeudi, le parquet de Charleroi.



L’incendie s’était déclaré mercredi vers 03h00 du matin dans les combles d’un immeuble abritant un logement à la rue de Ransart à Gosselies. L’occupant de l’habitation avait été piégé par les flammes et était décédé à l’arrivée des secours.



La compagne de la victime, dont les autorités cherchaient la trace depuis l’incendie, est saine et sauve. Elle s’est en effet rendue à la police quand elle a pris connaissance des faits. Elle passait la nuit chez un membre de sa famille, a précisé le parquet.