Suite des intempéries à Maurage, l'attente pour les habitants

Le secteur des communes de Maurage et Boussoit dans l'entité de La Louvière a été fortement touché par les orages. Après le nettoyage, place au constat.

Meubles, lave-linges, matelas, tout ces objets hors d'usage sont déposés devant la cinquantaine de foyers touchés par les intempéries de la semaine dernière. A Maurage et Boussoit dans l'entité de La Louvière, la tempête fut brève mais violente, de nombreuses caves inondées ou des maisons totalement inhabitables, envahis par l'eau et la boue.

Après le nettoyage, les habitants commencent à prendre contact avec leur société d'assurances. Une étape longue et compliquée pour certains.

Eric Bouché a retrouvé sa maison avec 75 cm d'eau à l'intérieur, rien n'a pu être sauvé, "On va essayer d'estimer les dégâts et voir si l'on va pouvoir se remeubler et réaménager ".

Reste aux experts de constater l'ampleur des dégâts pour chaque foyer.

La crainte se fait maintenant ressentir du côté des habitants qui redoutent de nouvelles intempéries, tous nous ont confié qu'ils n'avaient jamais connu d'inondations aussi importantes.

La commune de son côté a fait une demande pour être indemnisée par le fond des calamités.