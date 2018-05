Succès pour la Doudou Sound Party

La Ville de Mons se réjouit de cette première édition de la Doudou Sound Party, soirée DJ dance et électro au cœur de centre-ville, depuis le balcon de l’Hôtel de Ville.

"En effet, durant les six jours que durent les festivités du Doudou (du jeudi au mardi), le lundi soir manquait d’animation contrairement aux autres moments qui vibrent de mille et une activités", ont estimé les autorités communales, selon lesquelles "plus de 5000 personnes avaient déjà fait le déplacement un peu avant minuit, alors que la soirée est loin d’être terminée".