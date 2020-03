Subside extraordinaire de 100.000 euros pour le musée Kéramis à La Louvière

Bouffée d’oxygène pour le musée Kéramis, le centre de la céramique à La Louvière : le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles lui octroie, via la Loterie Nationale, un subside extraordinaire de 100.000 euros.



Voilà de quoi pouvoir faire face aux difficultés financières pour cette année et éviter des licenciements dans le personnel. Mais, malgré cette manne financière bienvenue, la programmation et les expositions temporaires restent suspendues.



Par ailleurs, la ministre de la Culture a également annoncé la mise en place d’un plan financier de 340.000 euros par an. Cela devrait permettre de remettre le musée à flot.